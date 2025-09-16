Еспаньйол у меншості вирвав перемогу над Мальоркою – каталонці наздогнали Барселону в таблиці Ла Ліги
Еспаньйол у рамках 4-го туру Ла Ліги 2025/26 переміг Мальорку (3:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Програму туру закрив феєричний поєдинок на Корнелья Ель Прат, де Еспаньйол приймав Мальорку. У разі перемоги каталонці піднялись би в топ-3 Ла Ліги. "Папуги" у новому чемпіонаті встигли переграти Атлетіко, та і звитяга над міцною Осасуною виглядала переконливо.
Балеарці ж підходили до зустрічі лишень з одним очком у активі, однак вони мали дуже важкий календар. Підопічні Ягоби Арасете за три попередні тури встигли зустрітись з Реалом і Барселоною – обом дали бій, але поразки уникнути не вдалося. Тепер же острів'яни мали чіплятись бодай за нічию, аби покинути зону вильоту.
Господарі стартували дуже добре. Вже на 6-й хвилині Фернандес міг відкривати рахунок, підхопивши відскок на лівому краю штрафного та завдавши удару. Рикошетом від захисника м'яч поцілив у поперечину.
¡Al larguero el @RCDEspanyol! pic.twitter.com/oKgwGyryIQ— LALIGA (@LaLiga) September 15, 2025
На 20-й же хвилині Мілья вивів Еспаньйол уперед, замкнувши на ближній стійці простріл Ромеро з лівого флангу. Ще через 14 хвилин каталонці подвоїли свою перевагу внаслідок навісу Долана з правого – Фернандес цього разу не пробачив, пробивши головою у дев'ятку. 2:0!
Однак Мальорка не поступалася в активності й гостроті. Організувавши кілька моментів, острів'яни заробили пенальті. Його на 45-й хвилині реалізував Мурікі, а ще за три хвилини гості опинились у більшості!
Арбітр показав Мільї пряму червону за протести – занадто вже агресивно Пере висловлювався щодо ігнорування фолу проти себе. У Іспанії одразу ж пішли теорії змови на користь Реала, з яким Еспаньйол зіграє у наступному турі.
Команди відправились відпочивати за рахунку 2:1. Другий тайм вже не був рівним – Мальорка чинила колосальний тиск, відігравшись на 65-й хвилині. Дубль оформив Дардер, який замкнув крос від Дардера. Рикошетом від каркасу м'яч залетів у сітку. 2:2!
Втім, дотиснути господарів не вдалося. Ба більше – на 80-й хвилині Еспаньйол примудрився заробити пенальті. Кіке Гарсія впевнено прошив голкіпера з "позначки". 3:2! Надалі каталонці відійшли у низький блок і захищались до самого кінця.
Зрештою, вони втримали свою героїчну перемогу, піднявшись у топ-3 Ла Ліги! Попереду Еспаньйола тільки Реал, який має на 2 очки більше – і Барселона, яка має кращу різницю голів.
