Програму туру закрив феєричний поєдинок на Корнелья Ель Прат, де Еспаньйол приймав Мальорку. У разі перемоги каталонці піднялись би в топ-3 Ла Ліги. "Папуги" у новому чемпіонаті встигли переграти Атлетіко, та і звитяга над міцною Осасуною виглядала переконливо.

"Вже за 22 можна перепродавати": Бондаренко іронічно прокоментував гольовий дебют Ваната за Жирону

Балеарці ж підходили до зустрічі лишень з одним очком у активі, однак вони мали дуже важкий календар. Підопічні Ягоби Арасете за три попередні тури встигли зустрітись з Реалом і Барселоною – обом дали бій, але поразки уникнути не вдалося. Тепер же острів'яни мали чіплятись бодай за нічию, аби покинути зону вильоту.

У п'ятому турі Ла Ліги мадридський Реал прийматиме Еспаньйол. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами господарів – 1,22. Нічия оцінена коефіцієнтом 6,66. Тріумф Еспаньйола – 11,00.

Господарі стартували дуже добре. Вже на 6-й хвилині Фернандес міг відкривати рахунок, підхопивши відскок на лівому краю штрафного та завдавши удару. Рикошетом від захисника м'яч поцілив у поперечину.

На 20-й же хвилині Мілья вивів Еспаньйол уперед, замкнувши на ближній стійці простріл Ромеро з лівого флангу. Ще через 14 хвилин каталонці подвоїли свою перевагу внаслідок навісу Долана з правого – Фернандес цього разу не пробачив, пробивши головою у дев'ятку. 2:0!

Однак Мальорка не поступалася в активності й гостроті. Організувавши кілька моментів, острів'яни заробили пенальті. Його на 45-й хвилині реалізував Мурікі, а ще за три хвилини гості опинились у більшості!

Арбітр показав Мільї пряму червону за протести – занадто вже агресивно Пере висловлювався щодо ігнорування фолу проти себе. У Іспанії одразу ж пішли теорії змови на користь Реала, з яким Еспаньйол зіграє у наступному турі.

Si esto lo diz Vinicius cada semana o Raphinha...

Ah, pero si lo diz alguno del resto de 18 equipos ?



Dicho esto, si se lo dices a la cara al árbitro y te caza diciéndoselo, pa mí ye roja clara.

Mojica picó a Pere Milla y cayó en la trampa. pic.twitter.com/ewnblNqhP1 — RSG (@siempreRSG) September 15, 2025

Команди відправились відпочивати за рахунку 2:1. Другий тайм вже не був рівним – Мальорка чинила колосальний тиск, відігравшись на 65-й хвилині. Дубль оформив Дардер, який замкнув крос від Дардера. Рикошетом від каркасу м'яч залетів у сітку. 2:2!

Втім, дотиснути господарів не вдалося. Ба більше – на 80-й хвилині Еспаньйол примудрився заробити пенальті. Кіке Гарсія впевнено прошив голкіпера з "позначки". 3:2! Надалі каталонці відійшли у низький блок і захищались до самого кінця.

Зрештою, вони втримали свою героїчну перемогу, піднявшись у топ-3 Ла Ліги! Попереду Еспаньйола тільки Реал, який має на 2 очки більше – і Барселона, яка має кращу різницю голів.

Барселона забила 6 голів Валенсії – Лєвандовскі й Фермін оформили дубль, Рафінья забив двічі попри покарання Фліка