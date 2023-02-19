Чемпіонат Іспанії 2022/23, 22-й тур

Ельче – Еспаньйол – 0:1

Голи: Дардер, 90+3

Вилучення: Кармона, 82 (Ельче)

Райо Вальєкано – Севілья – початок о 17:15

Атлетіко – Атлетік – початок о 19:30

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Еспаньйол у компенсований час вирвав перемогу над Ельче. "Папуги" виглядали активніше й гостріше, але не набагато. Господарі демонстрували гідну гру, тримаючи "нулі" протягом 92 хвилин. І це при тому, що на 82-й вони залишились у меншості. Втім, на 93-й гості таки дотиснули аутсайдера: капітан Дардер змістився з лівого флангу до лінії штрафного й бахнув точно в ближню дев'ятку – 1:0!

Завдяки цій звитязі Еспаньйол піднявcя з 17-ї аж на 12-ту сходинку. Що найголовніше, підопічні Дієго Мартінеса відірвались від зони вильоту на чотири очки. Ельче ж з 9 заліковими балами залишається на дні.

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