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Еспаньйол та Хетафе зіграли унічию: 14-й тур Прімери, матчі неділі

14:53 32 Читать на русском
Еспаньйол та Хетафе зіграли унічию: 14-й тур Прімери, матчі неділі
Еспаньйол – Хетафе – 1:1 / фото з відкритих джерел

У матчі 14-го туру іспанської Прімери Еспаньйол та Хетафе сильнішого не виявили (1:1).

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 14-й тур

Еспаньйол – Хетафе – 1:1

Голи: У Лей, 45 – Мата, 3

Осасуна – Атлетік – початок матчу о 15:00

Ейбар – Алавес – початок матчу о 17:00

Вільяреал – Сельта – початок матчу о 19:30

Вальядолід – Севілья – початок матчу о 22:00

У матчі неділі 14-го туру Ла Ліги Еспаньйол у рідних стінах приймав Хетафе. Гості блискавично вийшли вперед вже на 3-й хвилині – навісом Олівейри з лівого флангу повною мірою скористався Мата, який головою переправив м'яч у ворота. Еспаньйол зумів відігратись наприкінці тайму – У Лей на дальній штанзі замкнув подачу з кутового. Другого тайму командам не вистачило, аби визначити переможця – 1:1 у підсумку. Хетафе піднявся на 6-у сходинку, а Еспаньйол залишився передостаннім у турнірній таблиці.

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