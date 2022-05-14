Зустріч між Еспаньйолом і Валенсією особливого турнірного значення не мала, адже "кажани" вище дев'ятого місця не підіймуться, а "папуги" вже нікуди не вилетять – втім, тривалі безвиграшні серії обох команд змушували битися виключно за перемогу. Каталонці не знали їх протягом п'яти турів, а левантійці не виграли в останніх семи (плюс, була поразка в фіналі Кубка). Крім того, Еспаньйол мав додаткову мотивацію у вигляді останнього матчу в сезоні за рідних трибун, а його тренер Луїс Бланко дебютував на рівні Прімери.

Клуб Прімери розпочав революцію – тренер і відомий спортивний директор пішли з посади

Попри таку важливість зустрічі для господарів, на полі домінувала Валенсія. "Папуги" за весь матч провели всього 5 ударів по воротах, в той час як у "кажанів" назбиралося аж 18 – в таких умовах гол левантійців на 37-й хвилині виглядав абсолютно логічним. Його провів Максі Гомес, потужно пробивши з центру штрафного після прострілу від Корейї. 0:1!

Перед свистком на перерву гості ще й на пенальті претендували, однак арбітри проморгали явний поштовх у карному майданчику Еспаньйола. Замість 11-метрового Валенсія отримав гол у свої ворота на 45+2-й хвилині – це Де Томас отримав розрізну передачу й спокійно переграв Доменека. 1:1!

В другому таймі господарі провели всього 2 удари, причому один з них наприкінці зустрічі міг завершитись голом Серхі Гомеса (Доменек парирував). Валенсія ж бомбардувала Дієго Лопеса до останньої хвилини, однак реально пригадати можна тільки постріл Корейї з правого краю штрафного під ближню стійку на 80-й – голкіпер виручив "папуг". Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ