Осасуна втримала виїзну перемогу над Атлетіком, Леганес розійшовся миром з Бетісом: 24-й тур Ла Ліги, неділя

В рамках недільної програми 24-го туру Прімери провели три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 24-й тур

Севілья – Еспаньйол – 2:2

Голи: Окампос, 15, Сусо, 80 – Ембарба, 35, У Лей, 50

Вилучення: В. Санчес, 69 (Е, друга жовта)

Леганес – Бетіс – 0:0

Вилучення: Іглесіас, 90+3 (Б)

Атлетік – Осасуна – 0:1

Голи: Ойєр, 29

Гранада здобула вольову перемогу над Вальядолідом, Вільяреал здолав Леванте, Мальорка переграла Алавес

Недільний ігровий день відкривав поєдинок Севілья – Еспаньйол. Аутсайдер першості розпочав поєдинок без 3-х основних гравців. Це одразу далось взнаки – на 15-й хвилині Лукас Окампос забіг за спину захиснику та в дотик пробив головою відкривши рахунок у матчі. Шансу відігратись довго чекати не довелось – на 35-й рефері призначив суперечливий штрафний удар. Його реалізував Адріан Ембарба, потужно вистріливши у лівий нижній кут – 1:1.

Це придало сил "папугам" і вже на початку другого тайму вони змогли вийти уперед. У Лей у боротьбі з двома захисниками виявився першим на м'ячі та в дотик пробив кіпера господарів. Але на 69-й гості залишились у меншості, і андалусійці ринулись в атаку. Після кількох невдалих спроб Хесус Сусо на 80-й блискавично пробив з лінії карного майданчика без шансів для голкіпера. Господарі й надалі намагались забити, але "папуги" організували оборону і змогли втримати нічию. Севілья не змогла повернутись у зону ЛЧ, а Еспаньйол піднявся на 19-ту сходинку чемпіонату.

Леганес вдома приймав Бетіс. Команди розпочали поєдинок від оборони, додаючи активності на контратаках. На 29-й господарі могли вийти уперед за допомогою пенальті, але після перегляду VAR арбітр скасував рішення. Більше у першій половині зустрічі цікавих моментів глядачі не побачили.

У другому таймі темп гри не змінився. Перший небезпечний момент виник побачили на 81-й хвилині – Карлес Аленья змарнував стовідсотковий момент, пробивши по центру воріт точно у руки голкіперу. На останніх хвилинах гості залишились у меншості після вилучення Іглесіаса, але гравці Леганеса використати перевагу не встигли. Змін до турнірної таблиці цей матч не вніс.

Атлетік у рідних стінах зустрічався з Осасуною. Перший тайм поєдинку у "левів" пішов не найкращим чином: на 29-й хвилині вони пропустили внаслідок подачі зі штрафного, удару з близької відстані та добивання Ойєра, а на 35-й гол Вільямса скасували арбітри – офсайд. В другому таймі господарі провели 10 пострілів по воротах, кинули в бій ветерана Адуріца й пробивали з мінімальних дистанцій, однак м'яч вперто не хотів летіти у ворота памплонців. Зрештою, Атлетік так і не зміг відігратися. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Осасуни.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ