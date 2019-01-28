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Еспаньйол – Реал – 2:4 – відео голів та огляд матчу

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Еспаньйол – Реал – 2:4 – відео голів та огляд матчу
Еспаньйол – Реал – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Реал переміг Еспаньйол у 21 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Еспаньйол – Реал.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 21-й тур

Еспаньйол – Реал Мадрид – 2:4

Голи: Баптістао, 24, Росалес, 81 – Бензема, 4, 45+1, Рамос, 15, Бейл, 69

Вилучення: Варан, 72

"Вершкові" ще в першому таймі забезпечили собі перевагу у 2 м'ячі, то ж навіть вилучення Варана не завадило мадридцям набрати 3 очки.

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Після цієї перемоги Реал набрав 39 очок та повернувся на 3 місце в турнірній таблиці Прімери. Еспаньйол, маючи у своєму активі 24 залікові пункти, залишився 15-м.

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Еспаньйол - Реал Мадрид: Неділя 27 січня 2019

Еспаньйол
Матч завершено
2 : 4
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Еспаньйол - Реал Мадрид Еспаньйол Еспаньйол
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