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Еспаньйол – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу з шедевральним асистом Бензема

08:48 - Читать на русском
Еспаньйол – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу з шедевральним асистом Бензема
Еспаньйол – Реал – відео гола та огляд матчу 28 червня 2020 / ФК Реал Мадрид

Еспаньйол поступився мадридському Реалу в рамках 32 туру Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу Еспаньйол – Реал.

 
Каземіро 45’
45’ Каземіро

Перемогу "вершковим" приніс єдиний гол Каземіро, забитий наприкінці першого тайму. Втім, головним героєм епізоду став Карім Бензема, який ефектною передачею п'ятою поміж ніг супернику вивів бразильця на ударну позицію. Змарнувати такий пас було б справжнім злочином.

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Реал завдяки цій перемозі закріпився на першому місці Прімери, випереджаючи Барселону на 2 очки. Навіть у випадку однакової кількості очок підопічні Зідана все одно матимуть перевагу завдяки кращим показникам в особистих матчах.

А от у Еспаньйола катастрофа – каталонці є явним аутсайдером з примарними шансами на збереження прописки. До виходу із зони вильоту "папугам" бракує 10 очок.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Еспаньйол - Реал Мадрид Карім Карім Бензема Відеоновини Еспаньйол Еспаньйол
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