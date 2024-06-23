Еспаньйол переграв Ов'єдо (2:0) у матчі-відповіді плей-офф за вихід у Ла Ліги сезону 2023/24. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Плей-офф за вихід в Ла Лігу 2023/24, фінал

Еспаньйол – Ов'єдо – 2:0 (по сумі двох матчів 2:1)

Голи: Пуадо, 44, 45+2

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Перший матч між командами закінчився з мінімальною перевагою Ов'єдо. Утім у другому матчі колишня команда Андрія Луніна не змогла встояти під натиском Еспаньйола. Наприкінці першого тайму Пуадо оформив дубль і зруйнував мрію Ов'єдо вперше за 20 років вийти в Ла Лігу. Голи нападника каталонців залишилися єдиними у матчі.

У підсумку Еспаньйол підвищився у класі, ставши третім новачком. Раніше путівки в Ла Лігу отримали Вальядолід та Леганес.