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Еспаньйол підписав талановитого форварда перед матчем-відповіддю проти Зорі

07:30 132 Читать на русском
Еспаньйол підписав талановитого форварда перед матчем-відповіддю проти Зорі
Хонатан Кальєрі / Фото ФК Алавес

Аргентинський нападник Хонатан Кальєрі відтепер захищатиме кольори Еспаньйола.

Еспаньйол підсилився Хонатаном Кальєрі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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25-річний нападник виступатиме за каталонський клуб на правах оренди. Угода між сторонами розрахована на один сезон. Права на аргентинця належать Депортіво Мальдонадо.

Минулий сезон Кальєрі провів у Алавесі на правах оренди. У сезоні Ла Ліги 2018/19 Хонатан провів 34 матчі в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

Нагадаємо, вже 29 серпня відбудеться поєдинок Зоря – Еспаньйол в рамках матчу-відповіді останнього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. В першій зустрічі іспанці перемогли з рахунком 3:1.

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Теги
Іспанія Зоря Зоря Еспаньйол Еспаньйол Хонатан Кальєрі Хонатан Кальєрі
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