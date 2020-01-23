Еспаньйол оформив третій коштовний трансфер – 40 млн євро перед страхом Сегунди

Еспаньйол продовжує свою активну трансферну кампанію, сподіваючись зберегти місце в еліті.

Черговим новачком "папуг" став форвард Райо Вальєкано Адріан Ембарба, інформує офіційний сайт клубу.

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Контракт нападника з Еспаньйолом розрахований до 30 червня 2024 року, сума трансферу – 10 млн євро. Ембарба відзначився 7 голами та 11 асистами у 23 матчах Сегунди поточного сезону. Він став третім трансфером Еспаньйола у січні. Раніше на Корнелья-Ель Прат перебралися Рауль Де Томас з Бенфіки (20 млн), і Леандро Кабрера з Хетафе (10 млн).

Наразі саме Еспаньйол посідає останню сходинку Прімери, відстаючи від рятівного 17 місця на чотири очки.

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