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Еспаньйол оформив третій коштовний трансфер – 40 млн євро перед страхом Сегунди

16:41 1031 Читать на русском
Еспаньйол оформив третій коштовний трансфер – 40 млн євро перед страхом Сегунди
Адріан Ембарба / Твіттер Еспаньйола

Еспаньйол продовжує свою активну трансферну кампанію, сподіваючись зберегти місце в еліті.

Черговим новачком "папуг" став форвард Райо Вальєкано Адріан Ембарба, інформує офіційний сайт клубу.

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Контракт нападника з Еспаньйолом розрахований до 30 червня 2024 року, сума трансферу – 10 млн євро. Ембарба відзначився 7 голами та 11 асистами у 23 матчах Сегунди поточного сезону. Він став третім трансфером Еспаньйола у січні. Раніше на Корнелья-Ель Прат перебралися Рауль Де Томас з Бенфіки (20 млн), і Леандро Кабрера з Хетафе (10 млн).

Наразі саме Еспаньйол посідає останню сходинку Прімери, відстаючи від рятівного 17 місця на чотири очки.

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Трансфери Іспанія Еспаньйол Еспаньйол Райо Вальєкано Райо Вальєкано Трансфери Чемпіонату Іспанії Адріан Ембарба Адріан Ембарба
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