Еспаньйол близький до підписання Факундо Феррейри

Нападник Бенфіки Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Еспанйьол близький до того, щоб встигнути оформити угоду до закриття трансферного вікна, повідомляє Sport.es.

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Іспанці хочуть орендувати аргентинського нападника до кінця сезону. Він може замінити на Корнелья-Ель Прат Лео Баптістао, який перебрався в Китай.

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Нагадаємо, що 27-річний Факундо Феррейра перейшов в Бенфіку влітку 2018 року на правах вільного агента, але заграти в португальському клубі не зміг і все зимове трансферне вікно шукає собі нову команду. Раніше він виступав за донецький Шахтар.