Еспаньйол – Зоря: Соль назвав свого фаворита у матчі Ліги Європи

Іспанія — 00:34 151
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ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара – Реал та Ювентус чекають на свій шанс
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Кваліфікація Ліги чемпіонів: кривдник Динамо робить заявку на вихід до групи, Аякс не зміг впоратися з АПОЕЛомЛіга чемпіонів — 20 серп 713
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Коноплянка завтра приїде на медогляд у Бешикташ, – FanatikТуреччина — 20 серп 817
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Маліновський має непогані шанси на дебют за Аталанту вже у першому турі Серії А – на заваді інший новачок клубуІталія — 20 серп 920
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Кубок України: Таврія розбила Реал Фарму, Верес у драматичному матчі обіграв Ниву ТКубок України — 20 серп 1152