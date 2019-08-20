Еспаньйол – Зоря: Соль назвав свого фаворита у матчі Ліги Європи

Форвард київського Динамо Фран Соль розповів, хто повинен перемогти у раунді плей-офф Ліги Європи.

"Еспаньйол »зустрінеться з натхненою командою. Зоря – фізично сильна з якісними гравцями.

Еспаньйол – Зоря: де дивитись матч кваліфікації Ліги Європи

Якщо вони будуть грати як в минулому сезоні, то це буде складний суперник, але Еспаньйол все одно фаворит", – цитує Соля Marca.

Перший матч раунду плей-офф Ліги Європи між Еспаньйолом та Зорею відбудеться 22 серпня о 22:00 за київським часом.

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