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Еспаньйол – Зоря: прогноз Ігоря Циганика на матч кваліфікації Ліги Європи

06:00 590 Читать на русском
Еспаньйол – Зоря: прогноз Ігоря Циганика на матч кваліфікації Ліги Європи
ФК Зоря

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик зробив прогноз на матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи між Еспаньйолом та Зорею.

 

"Еспаньйол – безперечно, хороша команда. Іспанці на папері виглядають фаворитом протистояння. Добре для Зорі, що перший поєдинок відбудеться на виїзді. Як показали перші матчі під керівництвом Віктора Скрипника, луганцям поки не вдається грати першим номером, є проблеми з позиційною атакою. Водночас команда добре почувається на контратаках, коли можна грати другим номером, тоді виникають вільні зони в суперника.

Еспаньйол – Зоря: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Так, чемпіонат Іспанії розпочався пізніше, ніж українська Прем’єр-ліга, проте це не матиме визначально значення. Судячи з матчів Еспаньйола у кваліфікації Ліги Європи, проблем з кондиціями у суперника немає. Іспанці цілий рік перебувають у формі.

Ризикну припустити, що обидві команди заб’ють. Після цієї зустрічі в Іспанії зможу дати відповідь, чи пройде Зоря далі. Українцям потрібно дати бій, показати зуби. Чи зможе молода команда Скрипника зробити це в Іспанії – питання. Не думаю, що Зоря пожертвує чемпіонатом заради Ліги Європи, адже не такий великий вибір виконавців є для ротації. Думаю, луганський клуб робить ставку на єврокубок, але про Прем’єр-лігу не забуває", – цитує Циганика Bookmaker-ratings.

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Зоря Зоря Ліга Європи Ігор Циганик букмекери Еспаньйол - Зоря
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