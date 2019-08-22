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"Еспаньйол – середняк іспанського футболу, з ним потрібно грати на рівних", – екс-голкіпер Зорі Тлумак

13:46 193 Читать на русском
"Еспаньйол – середняк іспанського футболу, з ним потрібно грати на рівних", – екс-голкіпер Зорі Тлумак
Гравці Еспаньйола / Reuters

Колишній воротар Зорі Андрій Тлумак поділився очікуваннями від матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Еспаньйола.

 

"Я знаю, що багато експертів фаворитом цього протистояння вважають Еспаньйол. Я думаю інакше. Я не приховую, що вже багато часу уважно стежу за тим, що відбувається у Ла Лізі, і в мене була нагода неодноразово переконатися, що суперник Зорі – це середняк іспанського футболу, з яким не тільки можна, а й потрібно грати на рівних.

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Вважаю, що у Барселоні підопічні Віктора Скрипника заб'ють і не програють. Але це за умови неймовірної самовіддачі. А поразка від Олександрії тільки допоможе їм мобілізуватися. Важливо, щоб і Микита Шевченко був на висоті. Я знаю можливості цього воротаря, він не підведе. Ну і потрібно трохи везіння", – розповів Тлумак в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, матч Еспаньйол – Зоря відбудеться сьогодні, 22 серпня. Початок гри о 22:00.

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Зоря Зоря Еспаньйол - Зоря Еспаньйол Еспаньйол Микита Шевченко Микита Шевченко Ліга Європи Андрій Тлумак Андрій Тлумак
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