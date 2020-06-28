Еспаньйол – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги, в якому "бланкос" можуть піти у відрив від Барселони

Еспаньйол в рамках 32-го туру іспанської Прімери Еспаньйол приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 32-го туру Ла Ліги Еспаньйол – Реал Мадрид розпочався о 23:00 за київським часом. В разі перемоги "вершкові" повернуть лідерство в чемпіонаті й відірвуться від Барселони на два залікових бали.

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Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Стартові склади

Еспаньйол: Дієго Лопес – Гомес, Еспіноса, Кабрера, Віла – Ембарба, Рока, Давід Лопес, Дардер – Де Томас, Ву Лей

Запасні: Педроса, В. Санчес, Налдо, Кальєрі, Мелендо, Хаві Лопес, Варгас, Калеро, Ойєр, Лосано, Кампусано, Меламед

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземіро, Кроос – Іско, Бензема, Азар

Запасні: Ареоля, Альтубе, Мілітао, Бейл, Хамес, Б. Діас, М. Діас, Вінісіус, Родріго, Ернандес, Гутьєррес, Асенсіо

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