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Еспаньйол – Реал Мадрид: пряма трансляція

20:45 97 Читать на русском
Еспаньйол – Реал Мадрид: пряма трансляція
Еспаньйол – Реал Мадрид: пряма трансляція

У матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги Реал зустрічається з Еспаньйолом. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 21-го туру чемпіонату Іспанії Еспаньйол – Реал Мадрид розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Еспаньйол - Реал Мадрид: Неділя 27 січня 2019

Еспаньйол

live 15'
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Еспаньйол Еспаньйол Еспаньйол - Реал Мадрид
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