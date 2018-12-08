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Еспаньйол – Барселона: пряма трансляція

20:45 1 Читать на русском
Еспаньйол – Барселона: пряма трансляція
Еспаньйол – Барселона: пряма трансляція

У матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги Барселона зустрінеться з Еспаньйолом в рамках каталонського дербі. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 15-го туру чемпіонату Іспанії Еспаньйол – Барселона розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Іспанія15 турКорнелья-Ель Прат (Барселона)

Еспаньйол - Барселона: Субота 08 грудня 2018

Еспаньйол
до матчу
7
год
:
36
хв
Барселона
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Теги
Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Іспанія Еспаньйол - Барселона
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