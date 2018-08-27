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Ескудеро отримав жахливу травму руки – відео прикрого інциденту

10:32 497 Читать на русском
Ескудеро отримав жахливу травму руки – відео прикрого інциденту
Серхіо Ескудеро / Фото: соцмережі

Захисник Севільї Серхіо Ескудеро невдало приземлився після боротьби на другому поверсі та серйозно травмував лікоть.

На 83-й хвилині матчу Севілья – Вільяреал захисник господарів Серхіо Ескудеро отримав жахливу травму.

Валенсія сенсаційно поступилась Еспаньйолу, Севілья та Вільяреал розійшлися миром

28-річний захисник високо стрибнув, намагаючись виграти верхову боротьбу. Втім, приземлення йому не вдалося – лікоть футболіста зазнав серйозного пошкодження.

Медики зараз обстежують футболіста на наявність перелому. Про термін відновлення Ескудеро буде повідомлено пізніше.

Іспанія2 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Вільяреал: Неділя 26 серпня 2018

Севілья
Матч завершено
0 : 0
Вільяреал
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Іспанія Відеоновини Севілья - Вільяреал Серхіо Ескудеро Серхіо Ескудеро Севілья Севілья
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