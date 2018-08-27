Ескудеро отримав жахливу травму руки – відео прикрого інциденту

Захисник Севільї Серхіо Ескудеро невдало приземлився після боротьби на другому поверсі та серйозно травмував лікоть.

На 83-й хвилині матчу Севілья – Вільяреал захисник господарів Серхіо Ескудеро отримав жахливу травму.

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28-річний захисник високо стрибнув, намагаючись виграти верхову боротьбу. Втім, приземлення йому не вдалося – лікоть футболіста зазнав серйозного пошкодження.

Meu amigo!

Olha como o lateral do Sevilla, Escudero, caiu no gramado. pic.twitter.com/2oDODweLNi — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 26 серпня 2018 р.

Медики зараз обстежують футболіста на наявність перелому. Про термін відновлення Ескудеро буде повідомлено пізніше.