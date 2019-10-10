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Ескорт, наркотики, алкоголь: екс-форвард ПСЖ і Мілана Менез яскраво покуражився у Мексиці – він карав Україну в Донецьку

11:22 742 Читать на русском
Ескорт, наркотики, алкоголь: екс-форвард ПСЖ і Мілана Менез яскраво покуражився у Мексиці – він карав Україну в Донецьку
Жеремі Менез / AFP

Колишній нападник Монако, Роми, Парі Сен-Жермен, Мілана та низки інших клубів Жеремі Менез ще довго пам'ятатиме мексиканський період своєї кар'єри.

Згадки, щоправда, мають ознаки скандальності. Світлини вечірок 32-річного француза оприлюднили мексиканські ЗМІ.

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На них Менез розважається із наркотиками та алкоголем у компанії ескортниці. При цьому яскраві моменти життя в Мексиці стосувалися виключно діяльності форварда за межами поля. Матчі ж Амеріки Менез часто пропускав нібито через травми, а в 2019 році провів за "орлів" лише 7 матчів у всіх турнірах (0 голів).

За інформацією преси, керівництво Амеріки вирішило розірвати контракт зі скандальним гравцем тільки-но дізналося про його спосіб життя. Та довго безробітним Менез не був. Наприкінці вересня він підписав 1-річну угоду з клубом французької Ліги 2 ФК Париж.

Жеремі Менез заявив про себе на повну гучність у Монако наприкінці "нульових", а найкращий сезон у кар'єрі провів за Мілан. У кампанії 2014/15 він забив 16 голів за 33 матчі Серії А. Крім того, в активі Менеза 24 матчі та 2 голи в складі збірної Франції. Саме він відкрив рахунок у матчі проти збірної України (2:0) на Євро-2012 у Донецьку.

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