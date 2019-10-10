Ескорт, наркотики, алкоголь: екс-форвард ПСЖ і Мілана Менез яскраво покуражився у Мексиці – він карав Україну в Донецьку

Колишній нападник Монако, Роми, Парі Сен-Жермен, Мілана та низки інших клубів Жеремі Менез ще довго пам'ятатиме мексиканський період своєї кар'єри.

Згадки, щоправда, мають ознаки скандальності. Світлини вечірок 32-річного француза оприлюднили мексиканські ЗМІ.

Карпати розірвали контракт з Мендесом – він жорстоко побив одноклубника та регулярно вживає алкоголь

На них Менез розважається із наркотиками та алкоголем у компанії ескортниці. При цьому яскраві моменти життя в Мексиці стосувалися виключно діяльності форварда за межами поля. Матчі ж Амеріки Менез часто пропускав нібито через травми, а в 2019 році провів за "орлів" лише 7 матчів у всіх турнірах (0 голів).

За інформацією преси, керівництво Амеріки вирішило розірвати контракт зі скандальним гравцем тільки-но дізналося про його спосіб життя. Та довго безробітним Менез не був. Наприкінці вересня він підписав 1-річну угоду з клубом французької Ліги 2 ФК Париж.

Жеремі Менез заявив про себе на повну гучність у Монако наприкінці "нульових", а найкращий сезон у кар'єрі провів за Мілан. У кампанії 2014/15 він забив 16 голів за 33 матчі Серії А. Крім того, в активі Менеза 24 матчі та 2 голи в складі збірної Франції. Саме він відкрив рахунок у матчі проти збірної України (2:0) на Євро-2012 у Донецьку.

Jérémy Ménez est heureux au Paris FC.pic.twitter.com/IlncpJ1K2T — Clooz (@clooz2012) October 9, 2019

JAJAJAJJA HIJO DE LA VERGA.



Seguro se chingaba su pericazo para no verse crudo en los entrenamientos de la mañana. EL MEJOR JUGADOR FRANCÉS QUE SE HA PARIDO. pic.twitter.com/Idve9YkMN3 — Matalos papi 2.0 (@eduardoo0598) October 8, 2019

"Випивав за день 2 літри джину, 15 банок пива і викликав повій". Дно Пола Гаскойна