Ескішехірспор може втратити очки через заборгованість перед Кулачем

Український нападник Владислав Кулач не отримав гроші від турецького Ескішехірспор.

Турецький клуб винен Кулачу зарплату за 4 місяці. Якщо Ескішехірспор не розрахується з українцем до 3 січня, то буде оштрафований та позбавлений шести очок, повідомляє Аnadolugazetesi.

Тренер Різеспора хоче бачити Селезньова в команді замість Гладкого

Нагадаємо, Кулач виступав у Туреччині у сезоні 2015/2016. Тоді українець провів пів року у Ескішехірспорі на правах оренди, але у клубі так і не закріпився.

Опанасенко: Футбол в Туреччині досить високого класу, всі намагаються грати для глядачів

Зараз Кулач грає за полтавську Ворсклу. Цього сезону нападник зіграв за команду Сачка у 19 матчах в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав одну гольову передачу.