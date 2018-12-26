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Ескішехірспор може втратити очки через заборгованість перед Кулачем

12:12 0 Читать на русском
Ескішехірспор може втратити очки через заборгованість перед Кулачем
Кулач в Ескішехірспорі / Соцмережі

Український нападник Владислав Кулач не отримав гроші від турецького Ескішехірспор.

Турецький клуб винен Кулачу зарплату за 4 місяці. Якщо Ескішехірспор не розрахується з українцем до 3 січня, то буде оштрафований та позбавлений шести очок, повідомляє Аnadolugazetesi.

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Нагадаємо, Кулач виступав у Туреччині у сезоні 2015/2016. Тоді українець провів пів року у Ескішехірспорі на правах оренди, але у клубі так і не закріпився.

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Зараз Кулач грає за полтавську Ворсклу. Цього сезону нападник зіграв за команду Сачка у 19 матчах в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав одну гольову передачу.

Теги
Владислав Кулач Владислав Кулач Ескішехірспор Ескішехірспор Туреччина
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