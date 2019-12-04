Ешпіріту Санту закрив спекуляції щодо роботи в Арсеналі

Головний тренер Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту відреагував на чутки про свій переїзд до лондонського Арсенала.

Португальський фахівець воліє зосередитись на роботі з "вовками".

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"У мене все ще є чинний контракт. Я живу кожним днем. Для мене найбільш важливе – можливість зосередитися на тому, що я повинен робити сьогодні", – цитує тренера Goal.com.

Відзначимо, що Нуну Ешпіріту Санту працює з Вулверхемптоном із літа 2017 року. У перший сезон на чолі команди він переміг у Чемпіоншипі, а в дебютний сезон у Прем'єр-лізі фінішував на 7-му місці.

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