toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Ешпіріту Санту закрив спекуляції щодо роботи в Арсеналі

19:05 138 Читать на русском
Ешпіріту Санту закрив спекуляції щодо роботи в Арсеналі
Нуну Ешпіріту Санту / офіційний сайт АПЛ

Головний тренер Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту відреагував на чутки про свій переїзд до лондонського Арсенала.

Португальський фахівець воліє зосередитись на роботі з "вовками".

Юнгберг дотепно відповів на критику Скоулза через свій дебют в Арсеналі

"У мене все ще є чинний контракт. Я живу кожним днем. Для мене найбільш важливе – можливість зосередитися на тому, що я повинен робити сьогодні", – цитує тренера Goal.com.

Відзначимо, що Нуну Ешпіріту Санту працює з Вулверхемптоном із літа 2017 року. У перший сезон на чолі команди він переміг у Чемпіоншипі, а в дебютний сезон у Прем'єр-лізі фінішував на 7-му місці.

"Трохи Гіггза, трохи Роналду": загадкова смерть унікального вінгера, якого порівнювали із зірковим уродженцем України

blog_ava
Євро-2020: ТРК Україна покаже півфінали та фінал турніру, а також матчі нашої збірної
13:48
11969
Теги
Арсенал Арсенал Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Нуну Ешпіріту Санту Нуну Ешпіріту Санту
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
2
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук