Ешпіріту Санту після звільнення з Тоттенхема знайшов роботу на Близькому Сході
5 липня 00:07 - Читать на русском
Нуну Ешпіріту Санту після тривалої творчої павзи у кар'єрі все ж працевлаштувався.
48-річний португалець офіційно став головним тренером Аль-Іттіхада, інформує пресслужба клубу. Нуну підписав контракт на 2 роки.
Останнім місцем роботи фахівця був Тоттенхем, з яким він працював протягом липня-листопада 2021-го. Ще раніше Ешпіріту Санту очолював Вулверхемптон, Порту, Валенсію, Ріу Аве, а в Панатінаїкосі та Малазі був тренером воротарів.
Зауважимо, Аль-Іттіхад є доволі серйозним клубом Близького Сходу. Минулий сезон "тигри" завершили на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.
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