"Хіменес зараз на обстеженні. Він прийшов до тями. З ним все в порядку, з огляду на серйозність проблеми. Це було дуже серйозно. Поганий момент для всіх. Бачиш паніку в очах медичного персоналу і починаєш думати, як він? Ми стурбовані. Він розмовляє і перебуває у свідомості. Хіменес в надійних руках.

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Ми виступили приголомшливо. Я дуже гордий сьогодні. Команда показала серце, було дуже приємно побачити, як вони бігали і працювали. Ми хочемо рости і вдосконалюватися. Вулверхемптон все зробив дуже добре. Було багато проблем.

Що стосується схеми з 4 захисниками, ми повинні вдосконалюватися. Хочемо стати менш передбачуваними. Ми ніколи не відмовимося від нашої основи, ідентичності. Ми можемо рости, покращувати нашу гру і залучати більше футболістів", – наводить слова Санту BBC.

Зазанчимо, що Вулверхемптон мінімально переграв Арсенал (2:1), а Хіменес був замінений вже на 15 хвилині зустрічі після жорсткого стику із Давідом Луїсом.

Кавані дублем приніс перемогу Манчестер Юнайтед, Вулверхемптон у важкому матчі здолав Арсенал