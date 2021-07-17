Новий керманич лондонського Тоттенхема Нуну Ешпіріту Санту висловився щодо можливого повернення вінгера Гарета Бейла. Минулий сезон він провів у британській столиці на правах оренди з мадридського Реала.

Португальський фахівець підтвердив, що валлієць не повернеться до табору "шпор" на сезон 2021/22, повідомляє Goal.

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Вінгер повторно приєднався до лондонців на правах оренди з Реала торік і періодично демонстрував якості себе "колишнього", наприклад, із хет-триком у ворота Шеффілд Юнайтед (4:0). Загалом лідер збірної Уельсу 10 разів виходив у старті за свої 20 матчів у Прем'єр-лізі й забив 10 м'ячів.

Майбутнє Бейла досі оповите туманом. За чутками, він міг повернутися до північного Лондона і на новий сезон, а також навіть збирався завершити кар'єру. Проте, Нуну Ешпіріту Санту спростував усі розмови про ймовірне третє пришестя 32-річного виконавця в Тоттенхем під час своєї першої прес-конференції на посаді. "Гарет Бейл не буде частиною нашого складу", – коротко заявив португалець.

У Бейла залишається рік за контрактом із Реалом. Він досі перебуває у відпустці через виступи за збірну на Євро-2020 і приєднається до зборів команди Карло Анчелотті перед новим сезоном наприкінці липня.

Валлієць усе ще може повернути статус провідного гравця на Бернабеу. Анчелотті, з яким Бейл працював у попередній етап італійця в Реалі, нібито розраховує на нього.

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