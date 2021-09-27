"Ми не зіграли добре. План на матч не був хорошим. Рішення не були вдалими. Загалом, це був не наш день, безумовно не наш. Буду чесним, коли у вас є план на гру, потрібно вирішити, кого випустити на поле, щоб його втілити.

Арсенал – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Я беру на себе відповідальність, тому що рішення не відповідали установці. Я не буду називати окремих гравців, але футболістам, які були на полі, не вдалося реалізувати план на гру. Ми були недостатньо агресивні, щоб контролювати рух Арсенала в центрі поля. Ми страждали, коли хотіли йти вперед, і постійно дозволяли Арсеналу наступати. Це те, що я називаю поганими рішеннями.

Ми підготувалися до гри, провели хороше тренування, але не змогли це втілити у життя. Ми були недостатньо сильні. Я максимально чесний. Це нелегко говорити. Рішення не відповідали ігровому плану", – наводить слова Санту BBC.

Зазнчимо, що Арсенал переграв Тоттенхем у дербі (3:1) – "каноніри" забили тричі ще до перерви та обігнали "шпор" у турнірній таблиці.

Арсенал впевнено переміг Тоттенхем у дербі Північного Лондона – "шпори" пропустили три голи у третьому матчі АПЛ поспіль