Екс-зірка Арсенала, Челсі та збірної Англії, а нині асистент Френка Лемпарда в Евертоні проходить як один із потерпілих у гучній справі.

Суд Ноттінгема розпочав розгляд справи щодо серії збройних пограбувань. Одними із потерпілих стали Ешлі Коул та його дівчина Шерон Кану.

Їхній будинок пограбували у січні 2020 року. Озброєні злочинці в балаклавах зв'язали руки екс-футболісту і вимагали гроші та коштовності, погрожуючи ножем. Здобиччю грабіжників стали дорогі годинники, смартфони, гроші, прикраси й інші цінні речі. Окрім втрати майна, Ешлі Коул міг постраждати і фізично, адже злочинці погрожували відрізати йому пальці плоскогубцями на очах у дівчини та двох дітей.

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Ще одним постраждалим гравцем став екс-гравець Тоттенхема Том Хадлстоун, будинок якого також пограбували, поки він брав участь в одному з матчів. Загалом як обвинувачені у справі проходять 11 людей, повідомляє Daily Mail.

Цю банду також підозрюють у крадіжці діадеми, яку одягав Едуард VII на коронацію. Її вартість оцінюють у 3,75 млн фунтів.

Нагадаємо, нещодавно 41-річний Коул став тренером Віталія Миколенка, увійшовши у штаб Френка Лемпарда в Евертоні. У статусі гравця англієць захищав кольори Арсенала, Челсі, Роми та Лос-Анджелес-Гелаксі.

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