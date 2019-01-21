Ешлі Коул стане гравцем Дербі Каунті – захисник буде грати під керівництвом Лемпарда

Легендарний англійський захисник Ешлі Коул продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

38-річний Коул, який нещодавно покинув Лос-Анджелес Гелаксі, до кінця цього тижня приєднається до Дербі Каунті, стверджує Sky Sports. Футболіст і клуб вже узгодили деталі контракту, який буде розрахований на 6 місяців.

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Зазначимо, що Дербі Каунті очолює легендарний гравець Челсі Френк Лемпард з яким Коул грав пліч-о-пліч у складі "синіх" впродовж 8 років. Ешлі покинув Челсі у 2014 році, перейшовши у Рому.

"Коул – справжній професіонал і чудовий хлопець. Ми чекаємо його. Я знаю, що він зараз у хорошій формі й ще має чимало жаги до футболу. Ми з Ешлі хороші друзі", – сказав Лемпард.

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