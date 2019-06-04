Ешлі Коул офіційно покинув Дербі

Екс-гравець Челсі Ешлі Коул покинув клуб, який очолює його колишній партнер Френк Лемпард.

"Барани" на офіційному сайті оголосили про припинення співпраці із 38-річним захисником.

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30 червня колишній гравець збірної Англії стане вільним агентом. Коул перейшов у Дербі взимку цього року і встиг награти 12 матчів, в яких відзначився одним голом і двома асистами.

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Нагадаємо, команда Френка Лемпарда зазнала поразки у фіналі плей-офф Чемпіоншипу і не змогла підвищитися в класі.