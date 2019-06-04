toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ ВІКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВІЧ ДИНАМО

Ешлі Коул офіційно покинув Дербі

14:25 448 Читать на русском
Ешлі Коул офіційно покинув Дербі
Ешлі Коул / Reuters

Екс-гравець Челсі Ешлі Коул покинув клуб, який очолює його колишній партнер Френк Лемпард.

"Барани" на офіційному сайті оголосили про припинення співпраці із 38-річним захисником.

Лемпард розповів, чи покине Дербі після невиходу в АПЛ

30 червня колишній гравець збірної Англії стане вільним агентом. Коул перейшов у Дербі взимку цього року і встиг награти 12 матчів, в яких відзначився одним голом і двома асистами.

Челсі може призначити Грасію замість Саррі

Нагадаємо, команда Френка Лемпарда зазнала поразки у фіналі плей-офф Чемпіоншипу і не змогла підвищитися в класі.

blog_ava
"Я взагалі перестану дивитись матчі збірної України", – Гусєв різко висловився щодо натуралізації Мораєса
00:18
3279
Теги
Англія Ешлі Коул Ешлі Коул Дербі Каунті Дербі Каунті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
44
хв
Карпати
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук