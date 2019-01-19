Ешлі Коул може стати гравцем Дербі Каунті: Лемпард вважає, що вік – не проблема

Легендарний англійський захисник Ешлі Коул може довести, що є ще порох в порохівницях.

"Ешлі допоміг би команді з точки зору досвіду і майстерності. Постійно з ним спілкуюся. Коул – чудовий хлопець. Мені відомо, що він у формі і готовий грати. На мій погляд, він є найкращим лівим захисником свого покоління. звичайно, вік має значення, але для мене це не проблема.

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Очевидно, що ми зацікавлені в його переході, але поки ще нічого офіційно не вирішено", – цитує головного тренера Дербі Каунті Френка Лемпарда The Telegraph.

Нагадаємо, Коул та Лемпард разом виступали за лондонський Челсі. Минулого місяця Ешлі виповнилось 38 років.

Після 27-ми турів Чемпіоншипу Дербі Каунті посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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