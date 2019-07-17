Ешлі Коул може повернутися до Челсі

Досвідчений оборонець Ешлі Коул може повернутися до лондонського Челсі в новій ролі.

38-річний лівий бек, який нещодавно покинув Дербі, може стати помічником Френка Лемпарда. Про це повідомляє Sky Sports.

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Коул у своєму Instagram повідомив, що прибув до Японії. Саме там перебувають "сині" під час свого азійського турне перед стартом нового сезону. На думку видання, Коул прийняв пропозицію нового тренера лондонців і приєднається до його тренерського штабу.

Нагадаємо, що Ешлі Коул виступав у складі Челсі в 2006-2014 рр. і здобув із "пенсіонерами" 9 трофеїв, зокрема, чемпіонський титул в АПЛ і кубок Ліги чемпіонів.

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