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Есеола знову забив за Кайрат – українець впевнено очолює бомбардирську гонку

14:36 386 Читать на русском
Есеола знову забив за Кайрат – українець впевнено очолює бомбардирську гонку
Адерінсола Есеола / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Динамо Адерінсола Есеола продовжує успішно реалізовувати свої бомбардирські навички у чемпіонаті Казахстану.

Український нападник алматинського Кайрата Адерінсола Есеола продовжує демонструвати гольову феєрію в чемпіонаті Казахстану. У матчі 29-го туру проти Актобе Есеола забив четвертий гол своєї команди, а сам поєдинок закінчився розгромною перемогою господарів 6:0.

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На 62-й хвилині Адерінсола був замінений. Цей гол став для українця вже 18-м у цьому чемпіонаті і він є лідером бомбардирських перегонів.

У турнірній таблиці Кайрат утримує перше місце, маючи в своєму активі 62 очки. У списку найкращих голеадорів друге місце займає ще один представник Кайрата – угорець Мартон Еппель з 16-ма влучними пострілами.

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