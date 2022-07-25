Українець на правах вільного агента приєднався до Хебира, інформує Transfermarkt.

"Хвора, неадекватна істота": Есеола порівняв Путіна з Гітлером

Весь сезон 2021/22 фактично випав з кар'єри 31-річного Есеоли. Останнім клубом нападника була Ворскла, де він награв жалюгідні 25 хвилин у серпні минулого року і достроково розірвав контракт. Потім був невдалий перегляд у казахському Актобе.

Додамо, що Хебир є новачком елітного дивізіону Болагрії і в перших трьох турах набрав лише три очки.

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