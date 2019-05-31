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Есеола втретє поспіль відзначився дублем за Кайрат та одноосібно очолив гонку бомбардирів чемпіонату Казахстану

22:42 162 Читать на русском
Есеола втретє поспіль відзначився дублем за Кайрат та одноосібно очолив гонку бомбардирів чемпіонату Казахстану
Адерінсола Есеола / Кайрат

Український нападник Адерінсола Есеола "запалює" у чемпіонаті Казахстану.

У 13-у турі чемпіонату Казахстану Кайрат Есеоли приймав у себе Актобе. Господарі перемогли з рахунком 3:0, а два м'ячі забив саме український нападник.

Есеола вдруге поспіль потрапив до збірної туру казахської Прем'єр-ліги

Зауважимо, що Есеола відзначився дублем вже у третьому матчі чемпіонату поспіль. Після цього поєдинку на його рахунку 10 голів і він одноосібно очолює гонку бомбардирів казахстанської першості.

Есеола знову оформив дубль за Кайрат

До слова, після цієї перемоги команда українського нападника посідає 5 місце та має в активі 25 очок. До 3-ї сходинки, яка дає право зіграти у єврокубках, всього один заліковий пункт.

Відео голів Есеоли дивіться на 4:00 та 5:40

blog_ava
Нігерія U-20 – Україна U-20 – 1:1 – відео голів і огляд матчу
00:10
11707
Теги
Українці за кордоном Світ Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану Відеоновини
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