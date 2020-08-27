Українець Адерінсола Есеола допоміг Кайрату розромити Ной. Форвард не потрапив у старт, проте вийшов на останні 10 хвилин матчу.

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За цей час Есеола встиг довершити розгром. Після подачі з флангу, нападник пробивав головою, але м'яч влучив у екс-гравця збірної України Дениса Дедечка та вже від нього полетів у ворота. Таким чином, Адерінсола встановив остаточний рахунок матчу – 4:1.

До слова, у сезоні 19/20 Есеола провів за Кайрат 9 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами

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