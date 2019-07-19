Есеола відзначився дивовижним промахом у поєдинку Кайрата в Лізі Європи

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола, безумовно, демонструє непогану результативність, проте у вчорашньому поєдинку в Лізі Європи шось пішло не так.

Кайрат обіграв боснійський Широки Брієг і в матчі-відповіді 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи та вийшов у наступний раунд. Пропустивши першими на 90-й хвилині, казахи зуміли здійснити вражаючий камбек.

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Втім, цього всього могло і не бути, якби не фейл Адерінсоли Есеоли. Український форвард міг забивати вже на 12-й хвилині гри, проте не реалізував одразу дві спроби. Перебуваючи перед воротами, 28-річний нападник спочатку влучив м'ячем у свою ж ногу, а другий удар нейтралізував голкіпер.

Нагадаємо, саме дубль Есеоли в першому поєдинку приніс перемогу Кайрату. Всього ж в активі нападника у поточному сезоні вже 13 влучних ударів.

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