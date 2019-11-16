Есеола відверто висловився про збірну України

Український легіонер у складі Кайрата Адерінсола Есеола розповів про свою мрію – зіграти за збірну України.

"Ніяк не можу відпустити свою мрію зіграти за збірну України – вона так і залишається. Все роблю для цього, працюю над собою, намагаюсь прогресувати, щоб отримати свій шанс", – сказав Есеола YouTube-каналу Бомбардир.

Есеола розповів, чому не зміг закріпитися в Динамо

Нагадаємо, 28-річний український футболіст нігерійського походження захищає кольори казахського Кайрата – кілька днів тому він продовжив чинну угоду з клубом ще на 2 роки. До слова, нападник став найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану, записавши до свого активу 19 голів у 27 зіграних матчах.

Україна U-21 у важкому матчі програла Данії U-21: чергове фіаско Ротаня, провал центрбеків, Цітаішвілі рветься в основу