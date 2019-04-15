Есеола: Росія – агресор, і ми не можемо про це не говорити

Український нападник Кайрата Адерінсола Есеола розповів, що не поїхав би грати в чемпіонат Росії.

"Під час подій на Майдані в 2014-му я прилетів у Київ відразу після розстрілу хлопців снайперами. Буквально через кілька днів. У мене був квиток, ми з мамою все на це дивилися, і вона говорила: "Куди ти їдеш?" Страшно. Ніхто не розумів, що відбувається.

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Я усвідомлював, що країні потрібні зміни. Те, як все відбувалося потім, – вже інша тема. Прикро, що все так вийшло. Що йде війна, вмирають люди. Я проти війни і конфліктів взагалі.

Стосунки з росіянами змінилися? Звичайно, змінилися. Всі теми зводяться до цього конфлікту. Весь час. Для нас, українців, Росія – агресор, і ми не можемо про це не говорити. На нашій землі йде протистояння. Грати в Росії, як Ракицький? У нього інша ситуація... Але я кажу – ні, я не поїхав би", – цитує Есеолу sport24.ru.

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