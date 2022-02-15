Український нападник Адерінсола Есеола не виступатиме за казахський Актобе, повідомляє Meta Ratings.kz.

Есеола може продовжити кар'єру в Актобе – українець уже пройшов медогляд у казахському клубі

30-річний футболіст, який встиг пройти медичне тестування у складі "червоно-білих" на зборах у Туреччині, не зміг домовитися щодо фінансових умов контракту. Адерінсола вже покинув розташування клубу.

Нагадаємо, в Есеоли раніше був досвід виступів у казахській першості – свого часу він встиг пограти за Акжайик і Кайрат (в якому у 60 матчах забив 30 голів і здобув собі найбільшої слави). Останнім клубом українця була Ворскла – з полтавцями у нього був контракт до літа 2023-го, але, враховуючи відсутність ігрової практики у першій команді (лише 23 хвилини у 2 матчах за півроку), його розірвали. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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