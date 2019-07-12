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Есеола може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини – форвард зацікавив команду Морозюка

06:30 244 Читать на русском
Есеола може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини – форвард зацікавив команду Морозюка
Адерінсола Есеола / ФК Кайрат

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола потрапив до сфери інтересів турецького Різеспора.

Найкращий бомбардир Кайрата Адерінсола Есеола всерйоз зацікавив турецький Різеспор, за який виступає Микола Морозюк, повідомляє видання Sportinform.

Морозюк підписав повноцінний контракт з Різеспором

За інформацією видання, українського форварда розглядають у якості заміни Ведату Муріки, який перейшов до Галатасарая. Однак Різеспор ще не виходив з трансферною пропозицією щодо Есеоли.

Зазначається, що Кайрат не зацікавлений у продажу нападника, але виліт з Ліги Європи може змусити алматинців змінити свою думку.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Есеола вже відзначився 11 голами у 14 турах Казахської Прем'єр-ліги.

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Теги
Трансфери Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Різеспор Різеспор Кайрат Алмати Кайрат Алмати Туреччина
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