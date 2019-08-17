Есеола красивим голом та асистом допоміг Кайрату очолити чемпіонат Казахстану, українець – найкращий бомбардир турніру

Відбувся матч 23 туру чемпіонату Казахстану, де Кайрат переміг Тараз (2:0).

Чемпіонат Казахстану, 23 тур

Тараз – Кайрат – 0:2

Голи: Есеола, 59, Ісламхан, 71

Тараз приймав Кайрат у 23 турі чемпіонату Казахстану. За гостей на поле вийшов український нападник Адерінсола Есеола.

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У першому таймі команди голів не забивали. На 59 хвилині українець отримав м'яч біля штрафного суперника і пробив з-під трьох захисників. М'яч рикошетом перелетів воротаря і потрапив у ворота.

На 71 хвилині Есеола м'яко навісив на партнера, а той влучно пробив у верхній кут воріт. Відтак, перемога Кайрата з рахунком 2:0.

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Після 23 туру команда українця очолює турнірну таблицю чемпіонату Казахстану з відривом в 1 очко. Крім того, Есеола відзначився вже 13 голом у поточному сезоні і на 2 голи випереджає найближчого переслідувача у гонці бомбардирів.

Гол Есеоли:

Асист Есеоли: