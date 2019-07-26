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Есеола і Євгеній Ткачук потрапили в збірну туру чемпіонату Казахстану

10:11 124 Читать на русском
Есеола і Євгеній Ткачук потрапили в збірну туру чемпіонату Казахстану
Адерінсола Есеола / ФК Кайрат

Українські гравці потрапили у команду найкращих чергового туру чемпіонату Казахстану.

Казахська ПФЛ в офіційному Інстаграмі опублікувала символічну збірну 19-го туру.

Есеола за 21 хвилину на полі забив, асистував і заробив пенальті, допомігши Кайрату обіграти лідера чемпіонату

До неї потрапили форвард Кайрата Адерінсола Есеола і захисник карагандинського Шахтаря Євгеній Ткачук. Для українського нападника це вже п'яте подібне визнання в сезоні. Він очолює список бомбардирів ліги з 12 голами.

Яремчук дублем та двома асистами допоміг Генку здобути феєричну перемогу над Віторулом в Лізі Європи

Ткачук забив переможний гол у матчі проти Окжетпеса і допоміг Шахтарю залишити свої ворота сухими. Для 28-річного оборонця це третє потрапляння до збірної туру.

Символическая сборная 19-го тура Премьер-лиги ⠀ Профессиональная футбольная лига Казахстана представляет вашему вниманию символическую сборную 19-го тура Премьер-лиги сезона-2019. ⠀ Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от партнера ПФЛК – компании InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций. ⠀ Подробнее читайте на нашем официальном сайте - pflk.kz

Допис, поширений ПФЛК (@pflkaz)

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Теги
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