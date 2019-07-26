Есеола і Євгеній Ткачук потрапили в збірну туру чемпіонату Казахстану

-
На Озіла напали двоє людей з ножем – Колашинац вибіг захищати одноклубника з голими рукамиАнглія — 07:30 3061
-
Зоря перемогла Будучность у Лізі Європи: підтвердження класу луганців, вдалий дебют Скрипника та проблеми при стандартахЛіга Європи — 02:30 4587
-
Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 00:01 4241
-
Українці в Лізі Європи: фантастично корисний Яремчук, Петров осоромив росіян, Дебелко забив, чемпіон світу не зігравЛіга Європи — 25 лип 7080
-
Трансферне літо-2019: з Італії не їдуть в Іспанію, АПЛ найбільше купує в інших топ-лігахСвіт — 25 лип 884