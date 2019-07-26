Есеола і Євгеній Ткачук потрапили в збірну туру чемпіонату Казахстану

Українські гравці потрапили у команду найкращих чергового туру чемпіонату Казахстану.

Казахська ПФЛ в офіційному Інстаграмі опублікувала символічну збірну 19-го туру.

Есеола за 21 хвилину на полі забив, асистував і заробив пенальті, допомігши Кайрату обіграти лідера чемпіонату

До неї потрапили форвард Кайрата Адерінсола Есеола і захисник карагандинського Шахтаря Євгеній Ткачук. Для українського нападника це вже п'яте подібне визнання в сезоні. Він очолює список бомбардирів ліги з 12 голами.

Яремчук дублем та двома асистами допоміг Генку здобути феєричну перемогу над Віторулом в Лізі Європи

Ткачук забив переможний гол у матчі проти Окжетпеса і допоміг Шахтарю залишити свої ворота сухими. Для 28-річного оборонця це третє потрапляння до збірної туру.