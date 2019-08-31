Есеола голом допоміг Кайрату здобути розгромну перемогу – українець зміцнив лідерство у списку бомбардирів

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола відзначився забитим голом у матчі 25-го туру казахської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Казахстану 2019, 25-й тур

Шахтар Караганда – Кайрат – 0:4

Голи: Еппель, 2, Ісламхан, 52, Есеола, 69, Вржешінскі, 78

Кайрат на виїзді розгромив Шахтар Караганда. Рахунок відкрив Еппель вже на 2-ій хвилині матчу, а Ісламхан подвоїв перевагу по перерві. Есеола зробив рахунок розгромним через хвилину після виходу на заміну, а добив суперника Вржешінскі.

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Таким чином Кайрат набрав 50 очок та залишився на 2 позиції. Відзначимо, що Есеола забив уже 14-ий гол в чемпіонаті Казахстану, в найближчого переслідувача 13 забитих м'ячів.