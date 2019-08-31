toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ВОРСКЛА - ОЛЕКСАНДРІЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ

Есеола голом допоміг Кайрату здобути розгромну перемогу – українець зміцнив лідерство у списку бомбардирів

17:47 26 Читать на русском
Есеола голом допоміг Кайрату здобути розгромну перемогу – українець зміцнив лідерство у списку бомбардирів
Адерінсола Есеола / ФК Кайрат

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола відзначився забитим голом у матчі 25-го туру казахської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Казахстану 2019, 25-й тур

Шахтар Караганда – Кайрат – 0:4

Голи: Еппель, 2, Ісламхан, 52, Есеола, 69, Вржешінскі, 78

Кайрат на виїзді розгромив Шахтар Караганда. Рахунок відкрив Еппель вже на 2-ій хвилині матчу, а Ісламхан подвоїв перевагу по перерві. Есеола зробив рахунок розгромним через хвилину після виходу на заміну, а добив суперника Вржешінскі.

Бобко асистом допоміг Окжетпесу сенсаційно здолати Кайрат Есеоли

Таким чином Кайрат набрав 50 очок та залишився на 2 позиції. Відзначимо, що Есеола забив уже 14-ий гол в чемпіонаті Казахстану, в найближчого переслідувача 13 забитих м'ячів.

blog_ava
Вест Хем – Норвіч: Ярмоленко потрапив у стартовий склад – онлайн-трансляція матчу АПЛ
16:02
1965
Теги
Відеоновини Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Українці за кордоном Світ Шахтар Караганда Шахтар Караганда Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Ліон
18:30
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук