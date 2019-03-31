Есеола голом допоміг Кайрату впевнено перемогти Актобе

Відбувся матч 3 туру чемпіонату Казахстану між Актобе та Кайратом (1:3).

Чемпіонат Казахстану. 3 тур

Актобе – Кайрат – 1:3

Голи: Шуригін, 72 – Вжесінскі, 12, Мікановіч, 35, Есеола, 45+3

Есеола отримав 5 матчів дискваліфікації у чемпіонаті Казахстану за удар суперника ліктем – відео брутального фолу

У матчі 3 туру чемпіонату Казахстану Актобе приймав Кайрат. У складі гостей на поле зі стартових хвилин вийшов український нападник Адерінсола Есеола та провів увесь матч.

Кайрат вийшов вперед вже на 12-й хвилині, а на 35-й подвоїв свою перевагу. У доданий до першого тайму час Есеола забив гол та зробив рахунок розгромним. У другому таймі Актобе зміг відіграти 1 м’яч.

Есеола вибачився за фол, через який отримав 5 матчів дискваліфікації

До слова, ця перемога дозволила Кайрату продовжити шлях у чемпіонаті без поразок. Команда українця за додатковими показниками посідає друге місце.