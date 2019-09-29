Есеола голом допоміг Кайрату вийти в лідери, Астана Григорчука розгромила Кайсар

У матчі 28 туру чемпіонату Казахстану форвард Кайрата Адерінсола Есеола голом допоміг перемогти Ордабаси, тоді як Астана, яку очолює Роман Григорчук, впевнено обіграла вдома Кайсар.

Казахстан. Прем'єр-ліга, 28 тур

Астана – Кайсар – 3:0

Голи: Бейсебеков, 14, Хіжніченко, 24, 58

Кайрат – Ордабаси – 4:1

Голи: Есеола, 41, Еппель, 45+3, 68, Шверьов, 90+1 – Досмагамбетов, 84

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Астана під керівництвом Романа Григорчука вдома приймала Кайсар. Команді необхідно було перемагати, щоб не відставати від лідерів – Кайрата і Тобола. Вже у першому таймі Бейсебеков та Хіжніченко вразили ворота суперника, а по перерві Хіжніченко оформив дубль. Таким чином, столична команда набрала 56 очок і перебуває на 3 позиції в турнірній таблиці.

Кайрат з Адерінсолою Есеолою в складі вдома приймав Ордабаси. Під кінець першого тайма українець отримав передачу у штрафному і, скориставшись безглуздою грою оборони гостей, вразив їхні ворота. Це вже 16-й гол нападника в чемпіонаті. Перед самою перервою Еппель подвоїв перевагу господарів. По перерві Еппель оформив дубль, а Ордабаси спромігся лише на гол престижу. У компенсований час Шверьов встановив остаточний рахунок у матчі. Кайрат лідирує в таблиці з 59 очками в активі. Стільки ж у Тобола.