Есеола: Хочу перемогти в гонці бомбардирів чемпіонату Казахстану

Український форвард казахського Кайрата прокоментував перемогу проти Атирау (4:2) та озвучив амбітну ціль на цей сезон в тамтешньому чемпіонаті.

"Спочатку хочу привітати всіх уболівальників з перемогою. Насправді, так, матч був непростим. В принципі, такої прудкості від Атирау не очікували, ми повністю контролювали хід матчу, перегравали суперника в усіх аспектах гри, але в другому таймі ми вийшли, можливо, десь неправильно спрацювавши, пропустили швидкі голи після яких необхідно було докласти чимало зусиль, аби відіграти два м'ячі і вийти вперед.

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Звичайно, я хочу забивати голи – це моя робота. І хочу перемогти в цій гонці бомбардирів, докладу до цього всі свої зусилля", – цитує українця прес-служба Кайрата.

До слова, Есеола відзначився дублем у цьому матчі, а його команда здобула вольову перемогу.

Відзначимо, у цьому сезоні у складі Кайрата Есеола зіграв 23 матчів, в яких забив 14 голів. Українець йде на першій сходинці у гонці бомбардирів казахського чемпіонату.

Нещодавно футболіста визнали найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Казахстану.

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