Есб'єрг з Яковенком поступився Копенгагену

У матчі 27-го туру чемпіонату Данії Есб'єрг програв Копенгагену.

Чемпіонат Данії, 27-й тур

Копенгаген – Есб'єрг – 1:0

Гол: Дамарі, 39

Вилучення: Вінд, 41 (К)

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Копенгаген приймав Есб'єрг в рамках 27-го туру чемпіонату Данії. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму, а через кілька хвилин залишились у меншості.

Гравці Есб'єрга пробували скористатись чисельною перевагою, але марно.

У складі гостей в стартовому складі вийшов український форвард Юрій Яковенко, проте результативними діями гравець не відзначився. Нападника замінили на 70-й хвилині.

Копенгаген очолює турнірну таблицю чемпіонату Данії, Есб'єрг – 5-й.

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