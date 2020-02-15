Есб'єрг Яковенка сенсаційно здолав Копенгаген

Есб'єрг переграв Копенгаген в рамках 21-го туру чемпіонату Данії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Данії 2019/20, 21-й тур

Есб'єрг – Копенгаген – 1:0

Гол: Остін, 45+1

Нереалізований пенальті: Кауко, 72

Есб'єрг несподівано переміг лідера чемпіонату Данії Копенгаген. Столична команда володіла перевагою, проте господарі зуміли вийти вперед, Остін головою замкнув класну подачу Курзави з кутового.

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Копенгаген продовжував контролювати гру (72% володіння м'ячем), проте забити не вдавалось. Навіть більше: Есб'єрг мав класний шанс подвоїти перевагу, проте Кауко не зумів реалізувати пенальті. Додамо, що Юрій Яковенко провів на полі 87 хвилин та потрапив до протоколу матчу, отримавши жовту картку десятьма хвилинами раніше.

Таким чином, Есб'єрг набрав 16 очок та наблизився до 12 місця (відставання в одне очко), Копенгаген з 46 пунктами залишився другим.

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