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Еррера звинуватив Манчестер Юнайтед у підлості – гравець ПСЖ пояснив свій переїзд у Париж

00:20 173 Читать на русском
Еррера звинуватив Манчестер Юнайтед у підлості – гравець ПСЖ пояснив свій переїзд у Париж
Уле Гуннар Сульшер та Андер Еррера / Фото ФК МЮ

Хавбек ПСЖ Андер Еррера пригадав свій перехід з Манчестер Юнайтед.

"Йшлося не про гроші, а про терміни угоди. Думаю, я занадто довго чекав пропозиції і заслуговував на більшу увагу з боку Манчестер Юнайтед.

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Я був тим гравцем, який віддав команді все. Ніколи не скаржився, ніколи не звертався до ЗМІ, щоб поскаржитися на що-небудь. Ніколи не шкодив іміджу тренерів, ради директорів, а вони чекали, поки у мене не залишиться п'ять місяців за контрактом. Ось чому у нас виникли розбіжності.

Я говорю зараз це, але прекрасно розумію, що це частина футболу, частина життя. Нічого особистого. Мені задають питання, і я, як професійний гравець, висловлюю свою точку зору", – цитує Ерреру The Atletic.

Нагадаємо, іспанець захищав кольори "червоних дияволів" у 2014-2019 роках.

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Теги
Андер Еррера Андер Еррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Англія Трансфери Манчестер Юнайтед
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