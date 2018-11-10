Еррера зізнався, до чого необхідно звикнути усім гравцям Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера поділився очікуваннями від протистояння з Манчестер Сіті в 12-му турі англійської Прем’єр-ліги.

"Це правда, що вони фаворити, оскільки вони в неймовірній формі. Але ми – Манчестер Юнайтед, так що ніколи не знаєш, що може статися.

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Коли граєш за МЮ, найбільший клуб Великобританії, і один з найбільших у світі, до критики потрібно звикнути.

Я тут уже п'ять років. При Ван Галі про нас писали в газетах щодня. Коли прийшов Моурінью, була та ж історія, і він виграв трофеї.

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Гравцям Манчестер Юнайтед потрібно мати сильний характер, щоб справлятися з цим. Газети не пишуть так багато про поразки наших суперників, як про наші", – цитує Ерреру Sky Sports.