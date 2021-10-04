"Неможливо контролювати Мессі протягом 90 хвилин. Коли у нього з'являється можливість забити, він ледь не вбиває вас. Ми знали, що у нас будуть можливості під час матчу з Манчестер Сіті, тому що ми – сильна команда.

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Я бачив, як Мессі забиває. У нього багато голів за всю свою кар'єру в Барселоні. І було трохи дивно, коли він відзначився за нас. Я схвильований, тому що мені подобається менталітет Лео. Він не егоїстичний", – цитує Ерреру AS з посиланням на Téléfoot.

Нагадаємо, Ліонель Мессі перебрався в ПСЖ влітку, але поки повністю не адаптувався – лише один забитий м'яч у чотирьох поєдинках за парижан.

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